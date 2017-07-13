الزمالك يظهر بشكل مميز للغاية في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

استطاع نادي الزمالك اليوم التفوق علي نظيره طلائع الجيش في مباراة في كأس مصر بثلاث اهداف وبدون رد من الفريق المنافس مساء اليوم 13-7-2017.

نادي الزمالك يظهر في مباراة اليوم بشكل مميز

حيث ظهر نادي الزمالك في مباراة اليوم بشكل مميز جداً بعكس المباريات السابقة حيث ان كأس مصر هي البطولة الوحيده المتبقية بعد ضياع الدوري المصري وخروجه من تصفيات دوري ابطال افريقيا.

لعب الفريق الابيض اليوم بشكل هجومي متحرر علي عكس المباريات السابقة حيث تفوق علي نفسه منذ زمن بعيد جداً.

حيث استطاع حسني فتحي لاعب نادي الزمالك اليوم في تسجيل الهدف الثالث.

حكم المباراة محمد فاروق يحتسب ركلة حرة مباشرة امام منطقة الجزاء

واحتسب محمد فاروق حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر اليوم ركلة حرة مباشرة لنادي الزمالك امام منطقة جزاء الفريق المنافس بعد عرقلة النيجيري ستانلي ويسددها شيكابالا لكنة تصادم بالحائط البشري.

يذكر ان النادي الاهلي فاز علي نظيره وادي دجلة برباعية قوية وظهرت في المباراة روح النادي الاهلي في الهدف الاخير الذي سجله عماد متعب بعد تمرير مؤمن زكريا وحسام غالي.