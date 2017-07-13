يثلاثية بيضاء.. الزمالك يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس مصر

انتهت مباراة الزمالك، أمام نظيره طلائع الجيش، بتقدم الأول بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ستانلي يتقدم

تقدم النيجيري ستانلي، لاعب فريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك، بالهدف الأول، عن طريق ركلة ركنية نفذها شيكابالا، ليسددها اللاعب النيجيري برأسية تسكن شباك محمد بسام، حارس مرمى الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

معروف يضيف الهدف الثاني وحسني فتحي الثالث

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاف النيجيري معروف يوسف، الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 70، بتسديدة قوية تسكن شباك حارس مرمى الجيش في الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن يضيف حسني فتحي، الهدف الثالث في الدقيقة 75، ليحجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي لكأس مصر.

تشكيل الزمالك

كان البرتغالي اوجستو ايناسيو، المدير الفني للزمالك، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

وشهدت دكة بدلاء الزمالك، تواجد اللاعب محمود عبد المنصف حارس فريق الشباب بالنادي، رفقة كلًا من محمد ناصف – محمد مجدي – محمد مسعد – أسامة إبراهيم – أحمد رفعت – مايوكا.

كان حسام باولو، قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، تصدى لها بسام، حارس مرمى الفريق العسكري.