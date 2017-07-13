“حسني فتحي” يصعد بالزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

سجل حسني فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثالث لفريقه في شباك طلائع الجيش، خلال المباراة التي تجمعها حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

انطلق حسني بالكرة من ناحية اليمين، وسدد الكرة قوية لتسكن شباك محمد بسام، حارس مرمى الجيش في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ستانلي يحزر الهدف الأول ومعروف يوسف الثاني

كان النيجيري ستانلي، لاعب الزمالك، قد تقدم بالهدف الأول، عن طريق ركلة ركنية نفذها شيكابالا، ليسددها اللاعب النيجيري برأسية سكنت شباك محمد بسام، حارس مرمى الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف مرعوف يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

كان البرتغالي اوجستو ايناسيو، المدير الفني للزمالك، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

وشهدت دكة بدلاء الزمالك، تواجد اللاعب محمود عبد المنصف حارس فريق الشباب بالنادي، رفقة كلًا من محمد ناصف – محمد مجدي – محمد مسعد – أسامة إبراهيم – أحمد رفعت – مايوكا.

كان حسام باولو، قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، تصدى لها بسام، حارس مرمى الفريق العسكري.