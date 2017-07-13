رأسية “ستانلي” تهدي الزمالك الفوز على الجيش في الشوط الأول

تقدم النيجيري ستانلي، لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالهدف الأول، أمام نظيره بالهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

الهدف الأول للزمالك أمام طلائع الجيش

جاء الهدف عن طريق ركلة ركنية نفذها شيكابالا، ليسددها اللاعب النيجيري برأسية تسكن شباك محمد بسام، حارس مرمى الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في كأس مصر

بدأ البرتغالي اوجستو ايناسيو، المدير الفني للزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

وشهدت دكة بدلاء الزمالك، تواجد اللاعب محمود عبد المنصف حارس فريق الشباب بالنادي، رفقة كلًا من محمد ناصف – محمد مجدي – محمد مسعد – أسامة إبراهيم – أحمد رفعت – مايوكا.

كان حسام باولو، قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، تصدى لها بسام، حارس مرمى الفريق العسكري.