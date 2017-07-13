بالفيديو.. “باولو” يهدر ركلة جزاء أمام الجيش

أهدر حسام باولو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ركلة جزاء احتسبها محمد فاروق، حكم مباراة الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

باولو يهدر أول ركلة جزاء في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

جاء ت ركلة الجزاء في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، سددها باولو على يمين محمد بسام، حارس الجيش، ليهدر لاعب الزمالك فرصة تسجيل الهدف الأول.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر

بدأ البرتغالي اوجستو ايناسيو، المدير الفني للزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

وشهدت دكة بدلاء الزمالك، تواجد اللاعب محمود عبد المنصف حارس فريق الشباب بالنادي، رفقة كلًا من محمد ناصف – محمد مجدي – محمد مسعد – أسامة إبراهيم – أحمد رفعت – مايوكا

وشهدت أحداث المباراة قبل بدايتها، أحداثًا ساخنة، خاصة بعد تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي، التي اتهم فيها السناوي بالتهرب من خوض المباراة، وادعاؤه للإصابة، كما شن هجومًا شرسًا على محمود عبد الرحيم “جنش”، متهمًا إياه بالتهرب هو الاخر.

يذكر ان المباارة تشهد التعادل السلبي حتى الآن بين الفريقين.