بالفيديو.. تدخل “عنيف” من مدافع الزمالك على لاعب الجيش

شهدت الدقيقة 10 من عمر مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، تدخل “عنيف” من علي جبر، مدافع الفريق الأبيض الأول لكرة القدم ، على محمد أشرف لاعب الفريق العسكري، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

أول ظهور لحارس مرمى الزمالك في المباراة الرسمية أمام طلائع الجيش

وتدخل علي جبر على اشرف لاعب الجيش، لقطع الكرة من اللاعب، قبل وصولها إلى عمر صلاح حارس الفريق الأبيض، خاصة وأنها اول مباراة رسمية يخوضها، عقب استبعاد احمد الشناوي حارس الزمالك الاساسي.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

بدأ البرتغالي اوجستو ايناسيون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

وشهدت احداث المباراة قبل بدايتها، أحداثًا ساخنة، خاصة بعد تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي، التي اتهم فيها السناوي بالتهرب من خوض المباراة، وادعاؤه للإصابة، كما شن هجومًا شرسًا على محمود عبد الرحيم “جنش”، متهمًا إياه بالتهرب هو الاخر.

يذكر ان المباارة تشهد التعادل السلبي حتى الآن بين الفريقين.