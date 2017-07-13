بالصور والفيديو .. حارس الزمالك “الثالث” يجري عمليات الإحماء

شهد ستاد السلام، حاليًا تواجد الاعب عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل الملعب، لإجراء عمليات الإحماء، استعدادًا للشماركة في لقاء الفارس الأبيض، امام نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

كان احمد الشناوي، قد ترك معسكر الفريق بحجة الإصابة، إلا أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك خرج وشن هجومًا شرسًا على حارس الزمالك الأساسي، قائلًا “الشناوي مالوش مزاج يلعب الماتش”.

عمر صلاح وعبد المنصف في حراسة مرمى الزمالك

وخاض الثنائي، عمر صلاح وعبد المنصف حارسي الزمالك عمليات الاحماء تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس الفريق، وذلك بعد غياب أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش.

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

كان المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – حسام باولو