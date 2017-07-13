مرتضى يتهم “الشناوي” بالتهرب.. واللاعب يرد: “عندي إصابة”

شهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد الشناوي، حارس مرمى الأبيض، من قائمة مباراة الزمالك، أمام نظيره طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

مرتضى منصور: أحمد الشناوي هرب

قبل انطلاق المباراة، بساعات قليلة، خرج مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، معلنًا، هروب أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش”، من خوض مباراة الفارس الأبيض أمام الجيش.

وكتب مرتضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، ““أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم “جنش” تهربا من مباراة فريق الزمالك امام طلائع الجيش المقرر لها اليوم في التاسعه مساءاً في اطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

وشدد مرتضى، أن الشناوي لا يريد اللعب اليوم ، وقال أنه ليس له “مزاج” لخوض اللقاء.

الشناوي يرد على مرتضى منصور

ليتداول البعض تصريحات لأحمد الشناوي، حاري الزمالك، ينفى تهمة التهرب عن نفسه،ويؤكد، ” أعاني من إصابة بمزق في الظهر وحصلت على مسكنات وحقن أمس واسألوا أيمن فريد- طبيب الفريق – لست متآمر على الزمالك ولست صغيرا ليقول عني مرتضى منصور هذا الكلام.”