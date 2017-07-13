تشكيل الزمالك أمام الجيش.. غياب “الشناوي” و”باولو” يقود الهجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم الخميس،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجيش

وأعلن المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه في مواجهة اليوم،وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر – محمود الونش- حسني فتحي – أحمد فتوح

في الوسط: معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – شيكابالا

وفي الهجوم: ستانلي – باولو

مرتضى منصور يهاجم الشناوي وجنش

كان مرتضى منصور، قد شن هجومًا شرسًا على ثنائي حارسي مرمى الفريق الأبيض احمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش”، متهمًا إياهم بالهروب من خوض المباراة.

واكد مرتضى، أنه يحمل الثنائي مسئولية هزيمة الفريق الأبيض إذا ودع بطولة كأس مصر اليوم، واتهم مرتضى، الشناوي، قائلًا “مالوش مزاج يلعب الماتش”، مضيفًا إن “جنش”، ادعى الإصابة لرفضه الجلوس على دكة البدلاء.

يذكر أن الزمالك خرج من بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم من دور المجموعات، بعد تعادله امام اهلى طرابلس الليبي، كما خسر المنافسة على بطولة الدوري بعد أن حسمها الاهلي في الجولة الثلاثين من البطولة، ويحتل الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة.