مرتضى يتوعد ثنائي الزمالك ويؤكد: “الحساب عسير”

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا شارسًا على ثنائي حراس مرمى الفريق الأبيض أحمد الشناوي ومحمود جنش، قبل مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

بيان من مرتضى منصور بشأن هروب أحمد الشناوي ومحمود جنش

وأكد مرتضى منصور، أن ثنائي حراس مرمى الزمالك “الشناوي وجنش”، تهربا من خوض لقاء اليوم أمام الطلائع، وكتب رئيس القلعة البيضاء عبر حشابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا، ” ثنائي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم “جنش” تهربا من مباراة فريق الزمالك امام طلائع الجيش المقرر لها اليوم في التاسعه مساءاً في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

وأضاف مرتضى، “جنش يدعي الإصابة منذ 8 أسابيع، حتي لا يجلس إحتياطياً، أما بالنسبة للشناوي لا يريد اللعب اليوم ، وقال أنه ليس له ان “مزاج” لخوض اللقاء.

تحذير من مرتضى منصور لثنائي حراس مرمى الزمالك

وأضاف منصور أن يحمل المسئولية كاملة لثنائي حراس المرمي إذا أخفق الفريق اليوم في لقاء اليوم، متوعدًا إياهم بالحساب العسير عقب اللقاء.

وواصل منصور: أن جنش والشناوي وبعض اللاعبين يقوما بالتأمر من أجل إسقاط نادي الزمالك.