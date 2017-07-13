“أزمة قلبية” تُنهي حياة لاعب الزمالك السابق

تعرض الإيفوارى كوفى كوامي، مهاجم الفريق الأسبق لكرة القدم بنادى الزمالك، لأزمة قلبية، خلال خوضه مباراة كرة قدم مع أصدقائه، في أبيدجان، أدت إلى وفاته.

نبذة عن حياة كوفى كوامي

وسلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الضوء على وفاة اللاعب صاحب الـ29 عامًا، حيث أشارت إلى احترافه من قبل في الدوري المصري عبر بوابة الزمالك، وعدة أندية تركية، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبولوسبور التركي.

وأضافت الصحيفة، أن كوفي، كان يخوض مباراة مع أصدقائه فى العاصمة الايفوارية “أبيدجان”، وتعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

شارك كوفي، مع الزمالك في 3 لقاءات فقط في العام 2009 وغادر الفريق في العام ذاته.

يذكر أن الشيخ تيوتي لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، توفى منذ شهر مضى، أثر إصابته بأزمة قلبية ،خلال مشاركته فى تدريبات ناديه الصيني.