الأهلي يرد على عقوبة الكاف بسبب “bein sports”

أكد اللواء شيرين شمس الدين، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ستضطر للسماح لقنوات bein sports، خلال المؤتمرات الصحفية الرسمية الخاصة بمباريات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كان الاتحاد الأفريقي، فرض عقوبة على حسام البدري، قدرها 10 آلاف دولار، بسبب رفضه حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الأحمر أمام الوداد المغربي، التي أقيمت ضمن مناسفات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يسمح لقناة “بي ان سبورت” بحضور المؤتمرات الصحفية فقط

وأوضح شيرين شمس، أن الاهلي سيسمح للقنوات بحضور المؤتمر الصحفي، وتواجد كاميرات وميكرفونات القناة كما فعل في مباراة القطن الكاميروني الأخيرة، أما المقاطعة الإعلامية في اللقاءات الخاصة والحوارات سيتم مقاطعتها.

اللواء شيرين شمس: سندرس الرد على الكاف بشأن عقوبة البدري

وبخصوص مشكلة عقوبات وتغريم البدري، سيتم رفعها إلي مجلس الإدارة للتصرف معها ودراسة الرد أو التظلم أو كيفية التعامل مع الموقف بشكل يراقب علي قرار القلعة الحمراء بالمقاطعة بما لا يعرض النادي للمساءلة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يذكر أن الأهلي حسم تأهله، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثية مقابل هدف، في ختام منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.