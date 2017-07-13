بالصورة.. لاعب الزمالك أثناء تأدية امتحانات المعهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء تواجده في إحدى اللجان الخاصة بأحد المعاهد، لتأدية امتحان الدور الثاني.

مصطفى فتحي يؤدي امتحانات الدور الثاني

وتزامنت تلك الصورة، مع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة، أمس.

ويتواجد لاعب الزمالك حتى الآن، في صفوف الفارس الأبيض، بالرغم من إنهاء اجراءات إعارته إلى نادي التعاون السعودي لمدة موسم، مع تفعيل بند شراؤه نهائيًا.

كانت إدارة التعاون السعودي، تواجدت في القاهرة الاسبوع الماضي، لإنهاء اجراءات ضم لاعب الزمالك، بعد تعاقدها مع عصام الحضري، حارس مرمى وادي دجلة لمدة موسم هو الاخر.

السبت..مصطفى فتحي يتوجه إلى السعودية

ومن المقرر، ان يطير فتحي، إلى السعودية يوم السبت المقبل، تمهيدًا للانضمام رسميًا لصفوف ناديه السعودي.

كان مرتضى منصور، قد رفض سفر اللاعب إلى السعودية فور الانتهاء من اجرااءات انضمامه للتعاون، حيث كان الفريق الأبيض مرتبط بمباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الدوري، بالاضافة إلى مواجهة أهلي طرابلس الليبي، التي ودع الزمالك خلالها دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

يذكر ان لاعب الزمالك، لن يشارك في مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الدوري.