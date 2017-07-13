المسابقات تفرض عقوبة “مغلظة” على ميدو بسبب الأهلي

إيقاف ميدو 6 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه
وقررت المسابقات، إيقاف ميدو 6 مباريات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لقيامه بإشارات بذيئة لجماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس.
ما فرضت لجنة المسابقات، عقوبة مالية على النادي الأهلي، للسباب الجماعي، ضد أحمد حسام ” ميدو ” المدير الفني لوادي دجلة في مباراة الفريقين أمس.
عقوبة ميدو ليست الأولى
تلك العقوبة، ليست الأولى التي يتعرض لها ميدو في الدوري، فقد سبق وتم إيقافه 4 مباريات، وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع الزمالك في 29 نوفمبر 2016 وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها، وأيضاً سبق تغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات عقب مباراة فريقه مع المصري في 8 مايو الماضي.
يذكر أن أسامة عرابي، المدير الفني لأسوان، تعرض للإيقاف هو الاخر، ولكن مباراة واحدة، بالاضافة إلى تغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وذلك لتصريحاته في وسائل الإعلام ضد عناصر اللعبة عقب مباراة فريقه مع وادي دجلة في الأسبوع الأخير للدوري.
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