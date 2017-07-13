المسابقات تفرض عقوبة “مغلظة” على ميدو بسبب الأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، فرض عقوبة “مغلظة”، على أحمد حسام “ ميدو “، المدير الفني لفريق وادي دجلة، بسبب ما بدر خلال مباراة فريقه أمام الأهلي ، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

إيقاف ميدو 6 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه

وقررت المسابقات، إيقاف ميدو 6 مباريات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لقيامه بإشارات بذيئة لجماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس.

ما فرضت لجنة المسابقات، عقوبة مالية على النادي الأهلي، للسباب الجماعي، ضد أحمد حسام ” ميدو ” المدير الفني لوادي دجلة في مباراة الفريقين أمس.

عقوبة ميدو ليست الأولى