10 ألاف دولار عقوبة على “البدري”.. اعرف التفاصيل

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قرارًا تأديبيًا، تجاه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة حسام البدري، بتغريم الأخير عقوبة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بعد رفضه حضور المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام الوداد المغربي خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

البدري يرفض تواجد قناة bein sports في المؤتمرات الصحفية

كان البدري، قد رفض حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، بسبب تواجد قنوات bein sports.

كانت الحكومة المصرية قد قررت قطع العلاقات مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب، كما قررت منع المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفرقية من التعامل مع شبكة قنواتها.

تحذير شديد اللهجة من الكاف لحسام البدري

وحذر مسئولو الاتحاد الأفريقي الأندية من تلك التصرفات بسبب الغرامات، حيث أن الكاف ملزم بعقود تم توقيعها مع الشركة الراعية، وعلى الجميع الالتزام بها، حتى لا يتعرض للمشكلات والغرامات.

كان الأهلي قد خسر لقاؤه أمام الوداد الغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل مع زاناكو الزامبي، ويفوز على القطن الكاميروني في ملعب الجيش باستاد برج العرب، بثلاثة اهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.