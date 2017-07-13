ميدو لنجم الأهلي: “احترم نفسك”

داعب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، نجم الأهلي عماد متعب، عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، تعليقًا على رباعية المارد الأحمر التي سكنت شباك الفريق الدجلاوي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

رسالة متعب على تويتر

كان متعب قد كتب على حسابه الرسمي على تويتر، تغريدة قال فيها، “بس اوعى اسيست حسام غالي ينسيكوا ان الهدف جه في الدقيقة 92”.

ليرد عليه مديو، قائلًا “احترم نفسك”.

ميدو يجس نبض متعب حول انتقاله لوادي دجلة

كان ميدو، حرص على الحديث مع متعب قبل انطلاق المباراة، والتقطت عدسات الكاميرات الحديث الجانبي، وألمح البعض إلى أن الحديث دار حور رأي القناص في الانتقال إلى صفوف الفريق الدجلاوي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، خاصة وأن بعض التقارير اشارت إلى قرار حسام البدري، المدير الفني للاهلي، بالاستغناء عن الثنائي متعب وغالي، ليفتح دجلة ذراعيه لاستقبال نجمي الاهلي.

يذكر أن المدير الفني للأهلي، قد أكد أمس في تصريحات صحفية، أن ثنائي أبناء القلعة الحمراء متواجدان داخل صفوف المارد الأحمر الموسم المقبل.