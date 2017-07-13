“وردة” يواجه مستقبل مظلم في اليونان.. اعرف التفاصيل

لايزال، مستقبل عمرو وردة، لاعب منتخب مصر وفريق باوك اليوناني، غامضًا، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الاتهامات الأخلاقية التي وُجهت به من قبل الشرطة اليونانية.

ووفقًا لما نقله موقع باوك 24، فقد انتظر صاحب الـ24 عامًا، فترة ليست بالقصيرة، لمناقشة عروض الرحيل عن الفريق اليوناني، خلال الفترة الأخيرة.

مستقبل ” وردة” في الهواء

ووصف الموقع اليوناني، أن مستقبل اللاعب “لايزال في الهواء”، خاصة وأن نادي جراسهوبرز السويسري والفريق البلجيكي، قد عرضا الحصول على خدمات لاعب منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة عروض وردة

وأكد الموقع، أنه إلى الآن، لم تصل عروض رسمية إلى الفريق اليوناني، لبحث الاستغناء عن لاعب المنتخب المصري.

يذكر أن باوك اليوناني، قرر تغريم عمرو وردة، مبلغًا وصلت قيمته إلى 20 ألف يورو، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في المران الجماعي رغم تراجع الجهاز الفني عن قرار استبعاده من معسكر هولندا، وانضمامه في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن نادي باوك اليوناني تعاقد مع عمرو وردة لمدة ثلاثة مواسم