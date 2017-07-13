قبل البطولة العربية.. البدري يفاجئ الاتحاد العربي بهذا القرار

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الأساسيين، راحة من المشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في الفترة من 22 يوبيو حتى 2 إسطس المقبل في القاهرة.

وقال البدري خلال تصريحات صحفية، “إنه اتخذ قرار بإراحة 7 لاعبين من القوام الأساسي في الفريق ، ولم يشاركوا في البطولة العربية، لاسيما وأن الفريق مقبل على مباراة هامة أمام الترجي التونسي في ريع نهائي دوري الأبطال”.

ولم يستقر البدري حتي الآن على أسماء اللاعبين الذي سيمنحهم راحة من المشاركة في البطولة العربية، ولكن على رأسهم أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن الفريق يعاني بشدة من إجهاد نتيجة ضغط المباريات، بالإضافة إلى إرتباط الفريق بالبطولة الإفريقية وكأس مصر والمنتخب الوطني.

وفاز الأهلي على نظيره وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة وينتظر الفائز من سموحة ومصر المقاصة.