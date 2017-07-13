ثنائي هجومي في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش

يستضيف ملعب السلام، اليوم في تمام التاسعة مساءً، مباراة الزمالك وطلائع الجبش، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك هذه المباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” من أجل مصالحة جماهيره ،بعد الإخفاق الإفريق بعد التعادل أمام أهلي طرابلس الليبي، بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي إيناسيو المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر ومحمد مجدي ومحمد ناصف وحسني فتحي

في خط الوسط: معروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق و شيكابالا

في الهجوم: ستانلي وحسام باولو

كان إيناسيو، قد ضم 19 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش

وجاءت القائمة كالأتي:

“أحمد الشناوي، عمر صلاح، حسني فتحي، أسامة إبراهيم، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، محمد مجدي، محمد أحمد “كماتشو”، محمد ناصف، أحمد فتوح، إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا، محمود مسعد، أحمد رفعت، ستانلي، مايوكا، حسام باولو”،وشهدت القائمة استبعاد كلًا من باسم مرسي، شوقي السعيد، ومحمود عبد الريحم “جنش”. فيما استبعد كلا من شوقي السعيد، باسم مرسي، محمود عبد الريحم “جنش”.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم الأثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الختامية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.