صورة.. ميدو يفجر مفاجأة بشأن احتراف أحمد حجازي

فجر أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، مفاجاة بشأن احتراف أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب “ميدو” عبر حسابه الشخصي على موفع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، ” احد مدربي البريميرليج اصحاب الخبره الكبيرة تحدث معي الأسبوع الماضي، واستفسر مني عن مستوي أحمد حجازي.. اعتقد سنراه قريبًا في البريميرليج”.

كان مسئولي نادي وست بروميتش الإنجليزي ، قد فاوضوا اللاعب من قبل، ومن المقرر أن يرسلوا عرضاً رسمياً للنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورصد مسئولي النادي الإنجليزي مبلغ 4ملايين دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الأهلي من بيع حجازي

طلب سيدعبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أحمد حجازي، ضرورة تأجيل مناقشة العروض الإنجليزية المقدمة عاما ، لاسيما وأن الفريق في أشد الاحتياج إله في الفترة الحالية.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة حسم النادي الأهلي لموقفه في بطولة دوري أبطال افريقيا أولاً قبل مناقشة أمر العروض الإنجليزية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك ، يوم الأثنين المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.