البدري عن أزمة غالي: لا نريد ذبح اللاعب

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على وادي دجلة، برباعية في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

وقال البدري خلال تصريحات إذاعية اليوم، إنه يرفض ذبح حسام غالي، لمجرد خطأ أرتله وتم توقيع عقوبة مالية عليه واستبعاده من مواجهة القطن الكاميروني.

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” غالي لاعب خبرة وله قيمته داخل الملعب، تم توقيع عقوبة مالية عليه حدث عصابية ذائده منه وتمت معاقبته ولا داعي لتضخيم الأحداث”.

وعن رحيل متعب وغالي عن الفريق قال ” متعب وغالي مستمرين مع الأهلي في الموسم المقبل، ولا صحة لما تردد في الإعلام عن اعلان إعتزال حسام غالي، او رغبة متعب في الرحيل عن النادي”.

وفاز الأهلي على نظيره وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة وينتظر الفائز من سموحة ومصر المقاصة.