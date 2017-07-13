بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش 13-7-2017 في كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، وسوف تنقل المباراة ثلاث قنوات وهم اون سبورت، dmc، نايل سبورتس.

“لابديل عن الفوز” شعار لاعبي الزمالك أمام الجيش

ويدخل الزمالك هذه المباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء، والدفاع عن لقبه، لاسيما بعد الإخفاق الإفريق بعد التعادل أمام أهلي طرابلس الليبي، بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وضم البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق، 19 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش

وجاءت القائمة كالأتي:

“أحمد الشناوي، عمر صلاح، حسني فتحي، أسامة إبراهيم، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، محمد مجدي، محمد أحمد “كماتشو”، محمد ناصف، أحمد فتوح، إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا، محمود مسعد، أحمد رفعت، ستانلي، مايوكا، حسام باولو”،وشهدت القائمة استبعاد كلًا من باسم مرسي، شوقي السعيد، ومحمود عبد الريحم “جنش”. فيما استبعد كلا من شوقي السعيد، باسم مرسي، محمود عبد الريحم “جنش”.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم الأثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الختامية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.