قناة مصرية تعلن عن إذاعة مباراة ستوك سيتي وموناكو الودية

أعلنت قناة أون سبورتس المصرية ، عن إذاعة مباراة سوتك سيتي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني،والأهلي السابق، وموناكو الفرنسي، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الخامسة من عصر يوم السبت المقبل،على ملعب سويسرا، ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحي إلى القائمة بعد غيابه عن مباراة أمس ضد

كان رمضان صبحي، قد انضم لتدريبات فريقه مؤخرًا، بعد انتهاء شهر العسل الذي قضاه مع زوجته حبيبة إكرامي، شقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الحالي، في جزر المالديف بإسبانيا.

وتوجه بعدها رمضان صبحي، إلى إنجلترا من أجل بدء الإستعدادات مع فريقه للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وأكد مارك هيوز، المدير الفني للفريق، أن رمضان صبحي سيشارك بنسبة بيرة في المباريات القادمة، لاسيما بعد ظهره بمستوى عالي مع الفريق الإنجليزي، الموسم الماضي .

يذكر أن رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، احتفل بزفافه، على حبيبة إكرامي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضره نجوم الكرة والفن.