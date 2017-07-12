البدري يعلق على هدف متعب ومواجهة القمة

علق حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي على فوز فريقه على وادي دجلة في ربع نهائي الكأس وتسجيل عماد متعب الهدف الأخير.

وصرح البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بأن تسجل متعب، أمر جيد للفريق، في ظل السعي لعلاج أزمة الفرص الضائعة.

وتحدث مدرب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك الإثنين المقبل في ختام الدوري بأن الفريق يستعد بشكل طبيعي لمباراة الزمالك.

وانتهى اللقاء بتقدم المارد الأحمر برباعية مقابل أهدف، خلال المباراة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

تقدم محمد أنور لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي وادي دجلة، بالهدف الأول لفريقه أمام الأهلي، في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صالح جمعة، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وشهدت المباراة محاولات من جانب لاعبي الأهلي، لتعزيز الهدف، عن طريق عمرو جمال، وحسام غالي، ومؤمن زكريا، إلا أنها باءت جميهما بالفشل، في ظل تألق محمود رضا حارس مرمى وادي دجلة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الاهلي على ركلة جزاء ثانية، سددها صالح جمعة، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وضاعف مؤمن زكريا أهداف المارد الأحمر مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يهدي لاعبي الأهلي عما متعب فرصة إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88.

كان البدري قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.