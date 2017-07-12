رئيس الأهلي يكشف حقيقة رحيل غالي ومتعب

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي حقيقة رحيل حسام غالي قائد الفريق وزميله عماد متعب مهاجم المارد الأحمر.

وصرح طاهر عبر قناة دي ام سي عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة في ربع نهائي الكأس بأن الحديث عن الاستغناء عن متعب وغالي غير صحيح، وأنه لم يتم بحث قائمة الفريق الأول للموسم القادم حتى الآن.

وانتهى اللقاء بتقدم المارد الأحمر برباعية مقابل أهدف، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

تقدم محمد أنور لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي وادي دجلة، بالهدف الأول لفريقه أمام الأهلي، في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صالح جمعة، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وشهدت المباراة محاولات من جانب لاعبي الأهلي، لتعزيز الهدف، عن طريق عمرو جمال، وحسام غالي، ومؤمن زكريا، إلا أنها باءت جميهما بالفشل، في ظل تألق محمود رضا حارس مرمى وادي دجلة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل الاهلي على ركلة جزاء ثانية، سددها صالح جمعة، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وضاعف مؤمن زكريا أهداف المارد الأحمر مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يهدي لاعبي الأهلي عما متعب فرصة إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.