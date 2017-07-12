بالفيديو.. “فدائية” غالي أمام لاعب دجلة

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره وادي دجلة، لقطة “فدائية” من حسام غالي، لاعب المارد الأحمر، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وقاتل غالي على الكرة حتى لا تصل للاعب دجلة، قبل أن يحتسب الحكم إبراهيم نور الدين، خطأ لصالح كابيتانو الأهلي.

فاز الأهلي برباعية مقابل هدف، سجلها صالح جمعة “هدفين”، مؤمن زكريا، عماد متعب.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

ودفع البدري بكلًا من كريم نيدفيد، أكرم توفيق، عماد متعب، بدلًا من ميدو جابر، صالح جمعة، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.