بالفيديو.. رد فعل “البدري” بعد هدف متعب

في لقطة رائعة، من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص الثنائي مؤمن زكريا وحسام غالي، على إهداء القناص عماد متعب، هدفًا شرفيًا امام وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مناسفات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

هدف شرفي لمتعب

البداية، انطلق مؤمن زكريا بالكرة من ناحية اليمين، مرر الركة لعماد متعب، سدد الكرة لترتطم بالحارس، تعود لغالي، يمررها لمتعب مرة أخرى ليسجل الهدف الرابع في شباك محومد رضا، حارس مرمى وادي دجلة.

رد فعل البدري

وشهدت دكة البدلاء، ابتسامة من حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب لقطة لاعبي الأهلي تجاه زميلهم.

رباعية للأهلي أمام دجلة

كان محمد أنور، لاعب دجلة تقدم لفريقه في الشوط الأول، قبل أن يتعادل صالح جمعة من ركلة جزاء، ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل جمعة الهدف الثاني له وللاهلي من ركلة جزاء ايضًا.

ثم سجل مؤمن زكريا الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل ان تشهد المباراة أفضل لقطة من لاعبي الأهلي، بعد تفضيلهم لمتعب ليسدد الكرة محرزًا الهدف الرابع لفريقه.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.