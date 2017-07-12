بالفيديو.. “صالح جمعة” يغادر مباراة الأهلي أمام دجلة “مصابًا”

تعرض صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مباراة المارد الأحمر أمام نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مناسفات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وخرج جمعة، في الدقيقة 81، ليتم الدفع بعماد متعب بدلًا منه، وسيخضع اللاعب للكشف الطبي عقب المباراة للوقوف على مدى إصابته.

كان صالح قد سجل هدفين من ركلة جزاء، خلال مباراة دجلة، كانت الأولى في الشوط الأول أحرز منها هدف التعادل بعد أن تقدم محمود أنور بالهدف الأول في الدقيقة 24، ليتعادل جمعة في الدقيقة 28.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 77.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.