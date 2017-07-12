بالفيديو.. “جمعة” يتقدم للأهلي بالهدف الثاني أمام دجلة

تقدم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، بالهدف الثاني لفريقه أمام وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مناسفات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

جاء الهدف عن طريق ركلة جزاء، سددها جمعة، في الدقديقة 77، معلنًا نقدم الأهلي بالهدف الثاني امام دجلة.

كان محمد أنور، تقدم بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24، تلاها باسم علي بانطلاقة من ناحية اليمين، حصل على ركلة جزاء، سددها صالح جمعة، في الدقيقة 28، ليتعادل للمارد الأحمر أمام دجلة.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.