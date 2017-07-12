بالفيديو.. انفعال الغزال على لاعب الأهلي خلال مباراة دجلة

شهدت مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، انفعالًا من جانب عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في صفوف المارد الأحمر، على زميله ميدو جابر، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مناسفات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وسدد ميدو جابر الكرة في الدقيقة 57، لينفعل الغزال عليه بسبب عدم تمرير الكرة له.

تقدم محمد أنور لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي وادي دجلة، بالهدف الأول لفريقه أمام الأهلي، جاء الهدف عن طريق ركلة حرة غير مباشرة، تابعها أنور، ليحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24، تلاها باسم علي بانطلاقة من ناحية اليمين، حصل على ركلة جزاء، سددها صالح جمعة، في الدقيقة 28، ليتعادل للمارد الأحمر أمام دجلة.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.