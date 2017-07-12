بالصورة.. صلاح “يلهو” أمام برج إيفل في باريس

توجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول الحالي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لاستكمال إجراءات استخراج تصاريح العمل الخاصة به.

ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمام برج إيفل بفرنسا.

وسلطت صحيفة ميرور الإنجليزية الضوء على، تواجد جناح منتخب مصر، في فرنسا، للحصول علي تصريح العمل الخاص به، مشيرة إلى أن لاعب الريدز الجديد، سيعود إلى إنجلترا خلال يومين، لاستكمال الحصة التدريبية مع الريدز والاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس الجاري.

صلاح، انضم إلى صفوف الريدز قادمًا من فريق روما الايطالي، لمدة 5 مواسم، في صفقة تاريخية كلفت خزينة الريدز 39 مليون استرليني، ليصبح جناح منتخب مصر أغلى صفقة عربية ومصرية، بالاضافة إلى أنه أغلى صفقة انتقال تمت في تاريخ ناديي ليفربول وروما.

يذكر أن فريق ليفربول يخوض أولي مبارياته الودية حاليًا، أمام ترانمير روفرز، قبل أن يواجه ويجان المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى سام مرسى، بعد غد الجمعة، ولن يتمكن صلاح من المشاركة في تلك المباريات الودية لعدم استخراج تصريح العمل الخاص به.