التعادل الإيجابي شعار الشوط الأول بين الأهلي ودجلة

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي ووادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

دجلة يتقدم والأهلي يتعادل

تقدم محمد أنور لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي وادي دجلة، بالهدف الأول لفريقه أمام الأهلي، في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صالح جمعة، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وشهدت المباراة محاولات من جانب لاعبي الأهلي، لتعزيز الهدف، عن طريق عمرو جمال، وحسام غالي، ومؤمن زكريا، إلا أنها باءت جميهما بالفشل، في ظل تألق محمود رضا حارس مرمى وادي دجلة.

تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.