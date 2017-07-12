قائمة الزمالك لمواجهة الجيش.. استبعاد “باسم والسعيد”

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، غدًا الخميس 13 يوليو، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

مفاجآت في قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

وأعلن المدرب البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الغد، وضمت القائمة 19 لاعبًا، وجاءت كالاتي:

“أحمد الشناوي، عمر صلاح، حسني فتحي، أسامة إبراهيم، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، محمد مجدي، محمد أحمد “كماتشو”، محمد ناصف، أحمد فتوح، إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا، محمود مسعد، أحمد رفعت، ستانلي، مايوكا، حسام باولو”،وشهدت القائمة استبعاد كلًا من باسم مرسي، شوقي السعيد، ومحمود عبد الريحم “جنش”.

مشوار الزمالك في كأس مصر

كان الزمالك قد بدأ مشواره في كأس مصر بمباراة أمام الأوليمبي، وفاز بهدفين مقابل لاشئ في دور الـ32، أما في دور الـ16، فواجه الفارس الأبيض نظيره حرس الحدود ونجح في إقصائه بهدف دون رد.

أما طلائع الجيش، فالتقى مع كهرباء الاسماعيلية وفاز عليه فهدفين مقابل هدف، أمام في دور الـ32 فواجه نظيره الشرقية وتغلب عليه بهدف دون رد.