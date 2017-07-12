بالفيديو.. “غالي” يثير حماس الجماهير بـ”ترقيصة” عالمية

شهدت مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن مناسفات ربع نهائي بطولة كأس مصر، مراوغة رائعة من حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وراوغ غالي قائد الأهلي، لاعب فريق دجلة، ثم سدد الكرة لتلتقي برأس صالح جمعة، لكنها تصطدم بالقائم الأيمن.

وتقدم محمد أنور بالهدف الأول لدجلة في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل صالح جمعة، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي قد بدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.