أنصفت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الرائد السعودي، على حساب نادي الزمالك في القضية المرفوعة ضده بشان اللاعب الكاميروني الكسيس موندومو.

الزمالك يختصم موندومو أمام الفيفا

وكان نادي الزمالك قد اختصم الرائد والكاميروني أليكسس موندومو، وذلك بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ومن ثم الرحيل للفريق السعودي.

بيان من نادي الرائد السعودي بشأن ” موندومو”

ونشر نادي الرائد بياناً عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أكد خلاله على أن لجنة فض المنازعات بالفيفا، انصفته على حساب الزمالك

وجاء البيان كالاتي:

” كسب النادي القضية المرفوعة ضده من نادي الزمالك المصري الشقيق والتي طالب فيها بالتعويض المالي على خلفية انتقال الكاميروني أليكسس موندونو صيف 2013م لنادي الرائد على خلفية فسخ عفد اللاعب مع الزمالك.

وجاء حكم محكمة غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح نادي الرائد وقانونية التوقيع مع اللاعب.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الإدارة الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس رابطة دوري المحترفين ياسر المسحل والتي كان لها الدور الكبير في كسب القضية، مقدماً في ذات الوقت الشكر للمحامي الذي رافع في القضية وحفظ الحقوق القانونية وتقديم الدلائل التي رجحت موقف النادي في القضية “.