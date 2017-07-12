تشكيل ستوك سيتي أمام يونج بويز السويسري..غياب رمضان صبحي

خرج رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر، وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، من تشكيل فريقه أمام نظيره يونج بويز السويسري، في المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقن في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء 12 يوليو.

رمضان صبحي يغيب مباراة ستوك سيتي و يونج بويز

وأعلن مارك هيوز عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، وجاءت كالتالي، “جرانت، جونسون، شوكروس، ولسكيد، بيتريس، أدم، إمبولا، نجوي، فيرلندن، بوجان، بيرهاينو”

بينما جلس على مقاعد البدلاء، كلًا من، هوجارد، ميونيسا، سويني، سوتار، تيمون، شينتون، كراوتش

كان رمضان صبحي، انضم لتدريبات فريقه مؤخرًا، بعد انتهاء شهر العسل الذي قضاه مع زوجته حبيبة إكرامي، شقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الحالي، في جزر المالديف بإسبانيا.

خبر سار من مدرب ستوك سيتي اتجاه رمضان صبحي

وبدأ رمضان صبحي إستعدادته مع الفريق الإنجليزي بخبر سار من مدربه الحالي مارك هيوز، حيث صرح بأن رمضان صبحي سيشارك بكثافة في المباريات القادمة، وخاصة بعد ظهره بمستوى عالي مع الفريق الإنجليزي، قائلا ” رمضان صبحي لاعب موهوب ومميز”.

يذكر أن رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، احتفل بزفافه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حضره نخبة من نجوم الرياضة والفن.