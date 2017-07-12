بث مباشر.. ستوك سيتي ويونج بويز السويسري

يقدم موقع ” أخبار الأهلي” بث مباشر لمباراة ستوك ستي الإنجليزي، والذي يلعب له اللاعب المصري رمضان صبحي لاعب منتخب مصر، وويونج بويز السويسري، وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء 12 يوليو.

ومن المقرر أن تنقل Bein Sports المباراة الودية لستوك سيتي الإنجليزي و يونج بويز السويسري

وانضم رمضان صبحي أمس إلى معسكر فريق ستوك سيتي بسويسرا ، بعد قطعه لإجازة شهر العسل في جزر المالديف، وذلك بعد استدعاء المدير الفني لستوك سيتي مارك هيوز، وذلك أصبح مشاركة رمضان صبحي في المباراة صعبة.

وبدأ رمضان صبحي إستعدادته مع الفريق الإنجليزي بخبر سار من مدربه الحالي مارك هيوز، حيث صرح بأن رمضان صبحي سيشارك بكثافة في المباريات القادمة، وخاصة بعد ظهره بمستوى عالي مع الفريق الإنجليزي، قائلا ” رمضان صبحي لاعب موهوب ومميز”.

يذكر أن نادي ستوك سيتي الإنجليزي بدأ أولى مبارياته الودية بفوز نظيف على فريق يوشاتيل السويسري، ويواجه اليوم في ثاني مبارياته الودية فريق ونج بويز السويسري، ويواجه يوم 15 يوليو الجاري فريق موناكو، بينما يوم 25 يوليو سيواجه شيفيلد يونايتد، ويوم 29 يوليو سيواجه بولتون واندررز، على أن يلتقي بعدها بيوم كرو ألكساندرا يوم 30 يوليو.

ومن المقرر أن يبدأ نادي ستوك سيتي أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نادي إيفرتون بملعبه جوديسون بارك، بينما يواجه في الجولة الثانية نادي الإرسنال والذ يلعب له اللاعب المصري محمد النني لاعب منتخب مصر.

يذكر أن نادي ستوك سيتي حقق المركز الـ 13 في الدوري الإنجليزي، وانضم رمضان صبحي إلى نادي ستوك سيتي قادما من النادي الأهلي مقابل 6 مليون يورو، وشارك مع ستوك سيتي في أكثر من 20 مباراة

واحتفل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر وستوك سيتي الإنجليزي بزفافه على حبيبة ابنة حارس مرمى الأهلي الأسبق شريف إكرامي، وشقيقة حارس مرمى الأهلي الحالي ومنتخب مصر شريف إكرامي، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والرياضة من بينهم حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ومحمود الخطيب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وعدد من لاعبي النادي الأهلي من بينهم حسام عاشور، وحسام غالي، وكريم نيدفيد، وحسين السيد، ومؤمن زكريا، عماد متعب، بالإضافة إلى المدير الفني الحالي للنادي الأهلي حسام البدري وقام بإحياء حفل الزفاف الفنان عمرو دياب.