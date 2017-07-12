بالصور.. الشرطة الإسبانية تهاجم “يخت” رونالدو

هاجم مجموعة من الضباط التابعين لمصلحة الضرائب الجمركية، يخت تابع للدولي البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وفقًا لما ذكره موقع hloa، الإسباني.

كان رونالدو، يقضي عطلته الإسبوعية، على اليخت الخاص به، برفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأسرته، إلا أنه فوجئ بمجموعة من الضباط التابعين للضرائب بتفقد اليخت الخاص به.

وأضاف الموقع أن رونالدو كان عائدًا إلى اليخت الخاص به بعد تناول الغداء مع عائلته فى أحد المطاعم بجزيرة فورمونتيرا أصغر جزر البليار الواقعة في البحر المتوسط جنوب شرق إسبانيا، مشيرًا إلى أن الاعب البرتغالي كان ملتزمًا بالهدوء أثناء عملية التفتيش ولم يتحدث معهم.

النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، يواجه العديد من المشاكل مع مصلحة الضرائب الإسبانية، حيث متهم بالتهرب الضريبي فى مبلغ 14.7 مليون يورو من قبل الشرطة الإسبانية.

كانت بعض التقارير، قد أشارت إلى احتمالية رحيل لاعب المنتخب البرتغالي هذا الموسم عن قلعة سانتياجو برنابيو، بسبب التهم الموجهة له من قبل الشرطة الإسبانية، تتعلق بالتهرب الضريبي.