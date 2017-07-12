تشكيل الأهلي أمام دجلة.. “غالي” يقود الوسط و الغزال في الهجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة أمام نادي وادي دجلة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء12 يوليو، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه أمام دجلة، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: صبري رحيل- سعد سمير- رامي ربيعة- باسم علي.

في الوسط: حسام عاشور- حسام غالي -مؤمن زكريا- صالح جمعة- ميدو جابر.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

مفاجآت في قائمة الأهلي

كان البدري، قد ضم قائمة من 23 لاعبًا هم، “أحمد عادل، ومحمد الشناوي، ومسعد عوض، سعدالدين سمير، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وصبري رحيل، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وباسم علي، حسام غالي، وحسام عاشور، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي، وكريم وليد نيدفيد، وصالح جمعة، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وعمرو بركات، عماد متعب، وعمرو جمال، وجونيور أجايي، وأحمد ريان”.

يذكر أن الأهلى صعد لدور الـ8 من بطولة الكأس، بعد أن تغلب علي كل من الألمونيوم بسداسية نظيفة، ثم الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف، بينما صعد وادي دجلة بعد تغلبه علي فاركو بثلاثية وعلي طنطا بهدف نظيف.