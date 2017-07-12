هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من البطولة العربي، وعدم المشاركة بها حال رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة.

كان الزمالك، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري، بأحقيته في إعادة المباراة، بعد ثبوت حق النادي الأبيض في عدم خوض اللقاء، بعد تغيير موعده من قبل الجبلاية دون موافقة إدارة القلعة البيضاء.

مرتضى يشترط إعادة المباراة لخوض منافسات البطولة العربية

واشترط مرتضى منصور، خوض المباراة، التي ريما تحسن مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، ومن ثم يشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل، يث يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما يأتي المقاصة في الوصافة برصيد 74 نقطة.

بأوامر مرتضى.. الأهلي ينسحب من البطولة العربية

وشدد مرتضى منصور، على انسحابه من البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري، والتي تستضيفها مصر، مؤكدًا أن الأهلي المصري سينسحب هو الاخر من الشماركة في البطولة.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد اصدرت حكمها ، بقبول الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادى للزمالك، ووقف القرار الصادر من اتحاد الكرة، بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

تهديد مرتضى منصور باللجوء للفيفا

وشدد رئيس الزمالك، أن النادي لن يفرط فى حقه، وفى حالة عدم إعادة المباراة، ومخالفة أحكام القانون، بداعي عدم التدخل الحكومي فى الرياضة، سنصعد الأمر للفيفا.