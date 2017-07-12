بالفيديو.. الغندور تعليقًا على قرارات مرتضى: “احنا بنصلح ولا بنبوظ أكتر؟”

شن الإعلامي خالد الغندور، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، هجومًا على قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، عقب اجتماع أمس الذي جمع الأخير مع الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو.

واستنرك الغندور، قرار المستشار، برحيل علاء عبد الغني مدرب الفريق الكروي، بالاضافة إلى خالد جلال مدير الكرة، مع التمسك بمعاوني المدرب البرتغالي، على الرغم من هجوم مرتضى منصور، عليهم من قبل ووصفهم بـ”مدرسي الألعاب”.

وعلق لاعب الزمالك الأسبق، قائلًا، “إزاى أطلع أقول أن دول مدرسين ألعاب، ولما أجي أغير مدربين، استغنى عن المصريين، وأترك مدرسين الألعاب!”.

وأضاف الغندور قائلًا، “مبدئيًا أ -ب تدريب، لابد أن يكون المدرب رقم 3 “علاء عبد الغني”، قريب من اللاعبين، وعلى قدر كبير من الذكاء للتعامل معهم”.

وطرح الغندور سؤالًا، “عاوز أسال سؤال، لماذ يتحمل علاء عبد الغني الخطأ.. هل هو مكلف بوضع الخطة تشكيل اللاعبين؟، لماذا يتحمل النتائج وحده”، متعجبًا “احنا بنلصح ولا بنبوظ أكتر”.

وعن عودة حازم إمام، من صفوف الاتحاد السكندري، أكد قائد الزمالك الأسبق،” لاعب كبير ولديه خبرات وكان سببًا في تتويج الزمالك بكأس مصر”، ولكن ” على أي أساس يتم الاستغناء عن اللاعب، وعلي أي أساس يتم عودته”.