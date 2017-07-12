بعد بيان حماية المنافسة.. ما الدور الذي تنتظره الجماهير المصرية من “أبو هشمية”؟

بعد بيان لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي أكدت خلاله على بطلان التعاقد الموقع بين شركة cne، وشبكة قنوات bein sports،وذلك لمخالفاتها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مصر.

وأوضح البيان، أن شبكة bein sports، أظهرت تعنتاً في تنفيذ قرارات اللجنة، وهو ما يجعل اتفاقات المشتركين مع القنوات باطلة، ويحق لهم الحصول على أي مبالغ قاموا بدفعها من قبل للشبكة دون الحاجة لحكم قضائي.

ما الدور الذي تنتظره الجماهير المصرية من “أبو هشمية”؟

كانت شبكة قنوات ON المصرية، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشمية، اتفقت على توقيع برتوكول تعاون مشترك، مع عبد الهادى الشيخ المدير التنفيذي للتلفزيون بأبو ظبي للإعلام، للتبادل البرامجى والإخباري والإنتاج المشترك، وشراء الحقوق الحصرية، وإقامة الفعاليات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الإعلامية والإنتاجية.

وبالفعل تم توقيع البروتوكول فى منصة أبوظبى للإعلام فى جزيرة ياس خلال الفعاليات العالمية لاستضافة العاصمة أبوظبي لسباق الفورمولا ١، وبالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطنى المجيد.

وكان محمد كامل رئيس مجلس إدارة، شركة بريزنتسيشن سبورتس، قد اكد في وقت سابق أن أبو هشيمة، سيعلن خلال أيام قليلة، عن مفاجأة بشأن بث الحصريات سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية.

وأشار كامل إلى أن، ”أبوهشيمة سيعلن قريباً عن مفاجأة في بث الحصريات سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وستذيع القناة كل ماهو جديد وحصري حرصاً منا على تقديم خدمة أفضل لمتابعينا داخل مصر وخارجها وبجميع دول العالم.

فهل حان الوقت ليزف أبوهشيمة خبرًا سارًا للجماهير المصرية؟