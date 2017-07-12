“إيناسيو” يعلن رحيل ثنائي الفريق الأبيض.. الأول حارس مرمى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض، تحت قيادة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، استقر على رحيل ثنائي الفارس الأبيض في نهاية الموسم.

وأكد المصدر، أن إيناسيو، أبلغ إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بالاستغناء عن الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى الفارس الأبيض، وشوقي السعيد، مدافع الفريق.

وتشهد أروقة نادي الزمالك، في الفترة الحالية، حالة من الغضب العارمة بعد خروج الفريق الأبيض، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، أمام أهلي طرابلس الليبي، بعد التعادل بهدفين لمثليهما، وهو ما تسبب في إقصاء الفريق من منافسات البطولة الافريقية.

كان مرتضى منصور، قد أكد مسبقًا أن قائمة الراحلين عن الزمالك ستشهد رحيل أكثر من 10 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بسبب تراجع أداء الفريق الأبيض، وخسارته لبطولة الدوري ووداع دوري ابطال افريقيا مبكرًا.

يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما انتزع مصر المقاصة الوصافة برصيد 74 نقطة، ليتأكد مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.