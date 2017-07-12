وفاة لاعب إمارتي أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب

توفي عبد الله حسن حيايي، لاعب منتخب الإمارات لذوي الإحتياجات الخاصة، لألعاب القوى، إثر تعرضه لحادث سير أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب فى العاصمة البريطانية لندن.

سبب وفاة اللاعب الإماراتي

وأوضحت قناة “أبوظبي”، الرياضية، صباح الوم الأربعاء، سبب وفاة اللاعب حيث تعرض لحادث سقوط عارضة قفز الرمي على رقبته أثناء خوضه التدريبات في ملعب نيوهام سنتر، استعداداً لانطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في لندن.

تفاصيل وفاة اللاعب الإماراتي

وأضافت القناة: “ أن عربات الإسعاف حاولت إنقاذ اللاعب، عقب إصابته ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب، وسط استغراب من عدم تثبيت العارضة بشكل صحيح”.

وأصدر مسئولي نادي خورفكان الذي ينتمي إليه اللاعب، بيان يؤكدون فيه إن اللاعب حيايي كان يتواجد في لندن، وتعرض لحادث أثناء مشاركته فى تدريبات منتخب بلاده ،استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى المقامة حالياً بلندن، ومن ثم فارق الحياة فى الحال.