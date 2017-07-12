بسبب القيد.. صدام محتمل بين “طاهر ومرتضى”

بات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على أعتاب أزمة جديدة، بين الرئيسين “محمود طاهر ومرتضى منصور”، بسبب أزمة قيد الصفقات الجديدة.

تفاصيل الأزمة

يرغب النادي الأهلي، في قيد صفقاته الجديدة “وهما الثنائي وليد أزارو، وأحمد الشيخ العائد من الإعارة”، في قائمته المحلية، حتى يتسنى له قيدهم افريقيًا، تمهيدًا للمشاركة في صفوف المارد الأحمر، بداية من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي نجح الأهلي في تخطي دور المجموعات أمام القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة بثلاثية مقابل هدف، ليحجز مقعدًا في دور الثمانية، ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

الاتحاد المصري لكرة القدم، لا يفتح باب القيد، إلا بعد انتهاء الموسم الكروي، بانتهاء مسابقة كأس مصر، والتي ستتم في نهائية أغسطس، الأمر الذي لن يتماشى مع إدارة الأهلي جملة وتفصيلًا ، حيث يفتح الاتحاد الافريقي للعبة باب القيد يوم 5 أغسطس.

الأهلي لن يوافق على الانتظار حتى نهاية أغسطس لقيد لاعبيه الجدد، خاصة وأن لديه مباريات هامة في ربع نهائي ابطال افريقيا، ويرغب في قيد الثنائي الشيخ وازارو لدعم صفوف الفريق الأحمر.

اقتراح للحل

اقترح مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الجبلاية، أن يتم فتح باب قيد استثنائي للأهلي، ليستطيع قيد صفقاته في بطولة افريقيا، إلا أن ذلك القرار سيواجه صدامًا من قبل باقي الأندية بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر، وبالتالي من حقه إشراك جميع لاعبيه في البطولة بالاضافة لمن تم قيدهم مؤخرًا.

وعملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، فقد تتجه النية لوضع بند يتمثل في أحقية مشاركة أي لاعب داخل الأهلي في الكأس تم التعاقد معه من خارج مصر، وهو ما يطبق على أزارو، القادم من فريق الدفاع الجديدي المغربي، أما بالنسبة للشيخ فلن يشارك.

صدام محتمل بين طاهر ومرتضى

إذا تم اعتماد قرار الجبلاية بإشراك الأجانب في مسابقة كأس مصر، فبالتالي سيكون من حق مرتضى منصور رئيس الزمالك،وباقي الأندية المشاكرة في البطولة، تقديم اعتراضًا على ذلك القرار، لأنه لن يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص، فلماذ يتم السماح للنادي الأهلي بمفرده بمشاركة لاعب جديد على عكس باقي الأندية المشاركة في البطولة.