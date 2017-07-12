رسمياً.. مباراة الأهلي والزمالك في برج العرب

تلقى مسئولي النادي الأهلي، منذ قليل، خطابا رسمياً من اتحاد الكرة، يفيد فيه بإقامة مباراة القمة المقرر لها يوم الأثنين، المقبل ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كان الأمن قد رفض إقامة مباراة القمة على ملعب السلام، لدواعي أمنية، وأخطر مسئولي القلعة الحمراء برفض إقامة المباراة فى القاهرة من الأساس، وطالبهم بتحديد ملعب لإقامة المباراة.

وأبلغ مسئولي النادي الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة فى خطاب رسمي، رغبتهم فى إقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم البدري في قائمة الفريق 23 لاعبا ، بينما استبعد كلا من عبد الله السعيد، شريف إكرامي ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي من أجل منحهم راحة سلبية.

أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، مسعد عوض، سعد الدين سمير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، باسم علي، صبري رحيل، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، أحمد حمدي، صالح جمعة، مؤمن زكريا، ميدو جابر، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.