لهيطة يتحدث عن الاستعدادات الأخيرة لأوغندا

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنخب الأول المصري، أنه راض تمام عن استعدادا المنتخب الأوغندي لأستقبال المنتخب الوطني فى مدينة كمبالا، يوم 31 أغسطس.

المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي ، يوم 31 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان إيهاب لهيطة، قد وصل فجر اليوم الأربعاء، من أوغندا بعد زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام، من أجل الأطمئنان على الأستعدادات الأخيرة فى مدينة كامبالا العاصمة وتفقد خلالها ملعب المباراة الرئيسى والتدريب وكذلك فندق إقامة البعثة المصرية.

و أشاد لهيطة، بالسفارة المصرية فى أوغندا، وحرص على توجيه الشكر للسفيرة المصرية مى طه ، والقنصل أحمد حبيب اللذان رافقاه طوال فترة الزيارة وبذلوا مجهودًا كبيرًا فى تسهيل الصعوبات.

كان المنتخب المصري قد خسر من نظيره التونسي ، بهدفين مقابل لا شئ، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 ، برصيد ست نقاط من خلال انتصارين على منتخب الكونجو بهدفين لهدف واحد، وعلى المنتخب الغاني بهدفين دون رد.