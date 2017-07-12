هل يقود “الغزال” هجوم الأهلي أمام دجلة؟

يستضيف ملعب السلام، مساء اليوم، مباراة الأهلي ووادي دجلة ، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويدخل الاهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن ختام جولات دور المجموعات من البطولة.

ويسعي حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، استكمال مشوار بطولة كأس مصر واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2007.

ويدور سؤال هام بأذهان جماهير الاهلي، قبل تلك المواجهة الهامة، هل بعد تفوق عمرو جمال ، مهاجم الفريق الأحمر، فى مباراة القطن الكاميروني وتسجيله هدفين سيمنحه البدري الأفضلية على عماد متعب أم لا؟

عمرو جمال ، ظهر بشكل جيد، أمام القطن الكاميروني، فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على غير المتوقع، ونجح فى تسجيل هدفين وكاد ان يسجل الثالث ليصبح هاتريك ولكن سوء الحظ وقف له بالمرصاد.

عماد متعب يأتي فى المركز الثاني لهدافي بطولة كأس مصر هذا الموسم، برصيد ثلاث أهداف أحرزهم فى مرمي الألومنيوم ، بينما يتصدر عمرو جمال، قائمة الهدفين برصيد 4 أهداف، فهل يقرر البدري مشاركة الغزال من بداية المباراة، ليتفوق على متعب فى ظل تألقه، أم سيمنح الفرصة لمتعب؟