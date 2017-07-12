حماية المستهلك: بطلان تعاقد cne و قنوات bein .. ومن حق المشتركين استرداد اشتراكتهم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاتفاق بين كل من شركة CNE وهى الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة “بى إن سبورت” صحيحة من الناحية القانونية من دون الحاجة للحكم، لذلك،”على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً.

وأضاف الجهاز في بيان صادرؤ عنه اليوم الأربعاء، أنه يحق للمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التى أصدرها ضد شركة بى إن سبورت وذلك لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز فى تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام فى شهر يناير الماضى لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein لما اثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.

و أن الجهاز يأسف لتعنت شركة “بى إن سبورت” ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التى اركتبتها الشركة فى حق المواطن والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، وذلك على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى وعلى القرارات الإدارية.

وسيستمر الجهاز فى مراقبة تصرفت شركة بي إن سبورتس ، كام سيتمر أيضا فى العمل مع كافة الاطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصري و حقوق المواطن المصري.

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