بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة 12-7-2017 في كأس مصر

بث مباشر مباراة الأهلي ووادي دجلة في إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم 12-7-2017

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية وهامة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع وادي دجلة على ملعب السلام في ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

بث مباشر مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

يسعى النادي الأهلي للفوز على دجلة من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والذي سيقام خلال في التاسع من أغسطس القادم.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الاهلي ووادي دجلة مع الفائز من لقاء مصر المقاصة مع سموحة، بينما ستجمع المباراة الأخرى في قبل النهائي فريق المصري مع الفائز من مواجهة الزمالك مع طلائع الجيش.

ويرغب الأهلي في مواصلة مشواره بكأس مصر سعياً نحو تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2007، حيث لم تحقق القلعة الحمراء اللقب منذ عشر سنوات.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إراحة عدد من لاعبي فريقه في مواجهة وادي دجلة خوفاً من الإجهاد أو الإصابة بسبب توالي المباريات في الفترة الأخيرة.

وقام البدري باستبعاد الرباعي شريف إكرامي، أحمد حجازي، أحمد فتحي وعبد الله السعيد من قائمة الفريق المستدعاة لملاقاة وادي دجلة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووادي دجلة

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي تواجد حسام غالي قائد الفريق في قائمة الأحمر لمواجهة وادي دجلة بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام القطن الكاميروني.

وجاء غياب غالي عن مواجهة القطن الكاميروني في قرار تربوي من البدري في ظل الأزمة التي نشبت بينهما خلال مباراة الاهلي أمام المصري.

وقد لا يعتمد البدري على غالي في مواجهته مع وادي دجلة، حيث ينوي المدير الفني الدفع بحسام عاشور وأكرم توفيق في التشكيل الأساسي.

وسيشهد تشكيل الاهلي الاعتماد على عدد من البدلاء في ظل رغبة البدري إراحة عدد من لاعبيه منعاً لعدم إجهادهم قبل المواجهات المقبلة للفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري يوم الأثنين القادم بعد لقاء دجلة مباشرة، على ان يخوض بعدها مواجهات البطولة العربية.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر

تمتلك ثلاث قنوات حقوق بث مباريات كأس مصر بعد تعاقدها مع الاتحاد المصري لكرة القدم مطلع الموسم الجاري بث جميع البطولات المحلية.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت، دي أم سي سبورتس ونايل سبورت، مواجهة الأهلي مع وادي دجلة بصورة مباشرة في ظل امتلاكها لحقوق بث كأس مصر.